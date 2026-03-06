Napoli-Torino, Conte: “Abbiamo dominato!” poi rivela sul recupero di McTominay

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo del suo Napoli contro il Torino. Le sue parole.
Napoli-Torino, Conte: “McTominay dovrebbe tornare ad allenarsi la prossima settimana”
La partita.
“Quello che mi rende contento è che nonostante assenze come Lobotka, e gli altri ovviamente, non perdiamo mai la nostra mentalità e determinazione. Va dato merito ai ragazzi che hanno risposto nella grande emergenza. Oggi anche una grande prova di Gilmour, abbiamo dominato e ce la siamo complicata alla fine“.
Anguissa, De Bruyne e il ritorno di McTominay.
“Non li abbiamo avuti per tantissimi mesi ma la squadra ha avuto la forza di reagire e non abbiamo mai cercato l’alibi dell’assenza. Abbiamo vinto la Supercoppa e siamo nelle zone alte della classifica e non era scontato. McTominay? Dovrebbe tornare ad allenarsi la prossima settimana. Lukaku e De Bruyne devono ritrovare la condizione“.
Alisson Santos ed Elmas.
“Alisson Santos? Sta entrando nei meccanismi. Non deve essere timido. Stasera no, ma di solito non prova la giocata per non sbagliare ma preferisco che ci provi, che salti l’uomo. Non ci dimentichiamo di ‘Sant’Elmas’, dobbiamo fargli una statua. Capisce di calcio, comprende tutto, è duttile, per fortuna abbiamo lui“.