Nottingham in crisi, Lucca verso il ritorno a Napoli: la notizia è confermata

Arrivato in Premier League nel mese di gennaio, dopo tante difficoltà con la maglia del Napoli, Lorenzo Lucca sta facendo fatica anche in Inghilterra. Un solo gol realizzato con il Nottingham Forest, poi il nulla. C’è da dire, però, che tutta la squadra non sta andando nella direzione giusta.

Lucca-Nottingham verso l’addio: la situazione

La formazione di Vitor Pereira sta lottando per la salvezza in campionato mentre, in Europa League, se la vedrà con il Midtjylland agli ottavi di finale. La situazione è complicata, come dimostrato dal possibile addio a fine stagione del direttore sportivo del club. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Nottingham vorrebbe sollevare Edu Gaspar dall’incarico. Il primo nome per sostituirlo è quello di Ugo Tognozzi, ex dirigente della Juve.

È stato Gaspar a portare Lucca in Inghilterra, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il suo addio, però, complica e non poco la trattativa con il Napoli. Di questo passo, è facile pensare che l’attaccante faccia ritorno in Italia quest’estate.