Napoli, adesso cambia tutto: svolta tattica per il finale di stagione

Il Napoli si prepara al forcing finale per porre fine ad una stagione faticosa ed impegnativa. Dopo il successo e il quarto Tricolore messo sul petto la scorsa annata calcistica, questa volta per i partenopei il percorso è stato piuttosto tortuoso, con gli infortuni che hanno danneggiato Antonio Conte e la sua rosa. A brevissimo però il tecnico salentino ritroverà un grande protagonista, tra gli attori principali dello scorso Scudetto: Anguissa è pronto a riprendersi il Napoli.

Anguissa può essere la chiave per il finale di stagione: quanto conterà per il Napoli

L’ultimo match giocato e vinto contro il Torino ha consentito al Napoli di rimettere in campo uno dei suoi cardini più determinanti: André-Frank Zambo Anguissa. Il camerunense ha giocato 45 minuti contro i granata, tornando a giocare un match di Serie A a distanza di quattro mesi dall’ultima volta: Anguissa mancava infatti dal KO contro il Bologna del 9 novembre.

Un calvario lunghissimo per il calciatore ma anche per la squadra, che si è vista privata di uno dei principali riferimenti degli ultimi anni. Adesso il Napoli può guardare con fiducia alle ultime 10 gare che ci separano dal traguardo finale: con Anguissa ci sarà più equilibrio e anche maggiore peso nella doppia fase. Una pedina fondamentale per Antonio Conte in vista delle prossime partite.

