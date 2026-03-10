Dal Napoli all’Inter? L’ipotesi trapelata infiamma già il mercato

Il futuro di Stanislav Lobotka torna al centro delle discussioni di mercato. Il centrocampista del Napoli, protagonista nelle ultime stagioni in Serie A, è stato citato da Antonio Cassano durante la trasmissione ‘Viva El Futbol’. L’ex calciatore ha ipotizzato scenari che spiazzerebbero chiunque per il regista slovacco, collegandolo all’Inter. Tutto ruoterebbe intorno alle possibili mosse dei nerazzurri e all’eventuale partenza di Hakan Calhanoglu.

L’idea di Cassano sul futuro di Lobotka all’Inter

Durante ‘Viva El Futbol’, Antonio Cassano ha parlato del prossimo mercato che potrebbe smuovere gli equilibri in Serie A. L’ex fantasista ha spiegato come secondo lui l’Inter potrebbe muoversi proprio sul profilo del regista del Napoli.

“Io ho un’idea: se Calhanoglu va via a fine anno, occhio a Lobotka all’Inter”.

Secondo Cassano, la società nerazzurra potrebbe cercare un centrocampista capace di gestire il gioco con qualità e tempi di costruzione.

In questo senso il nome di Stanislav Lobotka rappresenterebbe una soluzione credibile, soprattutto se dovesse cambiare qualcosa nella mediana dell’Inter visto che il futuro di Calhanoglu è ancora in bilico tra rinnovo e addio.

Occhio anche alla Juventus sullo sfondo

Nel ragionamento di Cassano entra però anche un’altra possibile destinazione. L’ex attaccante ha infatti ricordato alcune voci che riguarderebbero la Juventus, legate alla permanenza in panchina di Luciano Spalletti.

“Ho già detto che Lobo andrà alla Juve se resta Spalletti, mi arrivano voci. Ma occhio anche all’Inter”.

Il nome di Lobotka, quindi, potrebbe finire al centro di un possibile incrocio tra due delle grandi protagoniste della Serie A. Da una parte l’Inter, che potrebbe cercare un nuovo regista in caso di cambiamenti a centrocampo. Dall’altra la Juventus, sempre attenta ai profili di qualità per rafforzare il proprio centrocampo.