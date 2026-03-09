Vergara a rischio contro il Lecce, l’infortunio è serio: “Bisogna fare una diagnosi precisa”

Continua a piovere sul bagnato in casa Napoli. In una stagione segnata da una miriade di infortuni, anche Antonio Vergara ha dovuto alzare bandiera bianca nel corso dell’ultimo match di campionato contro il Torino. L’attaccante azzurro ha rimediato un problema al piede ma, a differenza di quanto si sospettava in un primo momento, non si tratta di un semplice stop: urge fare chiarezza sulla situazione mediante indagini accurate.

Altro infortunio per il Napoli: si ferma anche Vergara

L’annata calcistica del Napoli continua a trovare nuovi imprevisti man mano che si procede verso le battute finali del campionato. I veri protagonisti della stagione partenopea sono stati gli infortuni che hanno impedito ad Antonio Conte di disporre di una rosa completa e sempre dotata delle giuste rotazioni, elemento che ha rallentato l’ascesa degli azzurri verso i piani altissimi della classifica.

Nel corso del match di venerdì scorso vinto contro il Torino al Maradona, Antonio Vergara ha accusato un problema al piede e ha dovuto abbandonare il terreno di gioco. Per il calciatore si tratta di una fascite plantare, un problema che rischia di compromettere la sua presenza alla gara di sabato pomeriggio contro il Lecce. Nel corso di questa settimana lo staff sanitario del Napoli cercherà di fornire aggiornamenti ad Antonio Conte sulle condizioni di Vergara, con il tecnico che quindi saprà se avrà a disposizione o meno il classe 2003 per il match casalingo contro i giallorossi.

Infortunio Vergara, il responso mette chiarezza: il parere medico

Il problema al piede accusato da Vergara spaventa il Napoli, che ormai aveva trovato nell’ex Reggiana una garanzia nel rendimento e nell’attitudine in campo. La situazione specifica del calciatore azzurro è finita sotto la lente d’ingrandimento del Dott. Giuseppe Congedo, responsabile sanitario del Lecce, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha analizzato le informazioni inerenti all’infortunio:

“La fascite può essere causata da diversi fattori, con terreni di gioco troppo duri, scarpe non adatte o un’alterazione della conformazione del piede. Serve fare una diagnosi ben precisa e comprendere cosa ha causato questa fascite plantare”.

Lo staff sanitario del Napoli dovrà dunque scavare a fondo per comprendere la causa prima che ha portato a questo problema fisico, con Antonio Conte che rimane a guardare speranzoso in attesa di buone notizie.