McTominay torna col Lecce? Le ultime di Sky Sport sul centrocampista del Napoli

Arrivano segnali positivi per il Napoli e per Antonio Conte. Scott McTominay è vicino al rientro dopo l’infortunio che lo ha costretto a saltare diverse partite nelle ultime settimane. Le indicazioni arrivano da ‘Sky Sport’, con l’inviato Francesco Modugno che ha fatto il punto sulla situazione del centrocampista scozzese. L’ottimismo cresce all’interno dello staff azzurro e l’obiettivo è chiaro: recuperare il giocatore per la prossima sfida di campionato contro il Lecce.

Il punto sul recupero di McTominay

Secondo quanto raccontato da Francesco Modugno durante ‘Sky Sport 24’, il recupero del centrocampista procede nella direzione giusta.

“Recupero McTominay? Per il momento c’è un’agenda, relativamente al rientro in gruppo. Così le intenzioni d’intesa fra staff medico, Conte e il calciatore, con le sensazioni e le percezioni dei giorni scorsi, inducono all’ottimismo”.

L’obiettivo è aumentare progressivamente i carichi di lavoro per permettere al giocatore di ritrovare ritmo partita.

Il possibile ritorno contro il Lecce

L’assenza di McTominay si è fatta sentire nelle ultime settimane. Il centrocampista è rimasto fuori per diverse partite e il suo rientro rappresenterebbe una risorsa importante per il Napoli.

“Pienamente recuperato sì, di fatto, o quasi. Aumenterà i carichi di lavoro e cercherà ritmo e brillantezza. Son state tante cinque partite senza di lui. Col Lecce rientra McTominay e si potrebbero rivedere i Fab Four”.

Un recupero importante per il Napoli

Il ritorno del centrocampista scozzese rappresenta di sicuro una buona notizia per Antonio Conte e per l’equilibrio della squadra. McTominay è uno dei giocatori più utilizzati nel sistema di gioco azzurro e la sua presenza garantisce fisicità e inserimenti offensivi.

Recuperare un elemento chiave come lui può quindi fare la differenza. Il Napoli attende il rientro del suo centrocampista con fiducia, pronto a riaverlo in campo già con il Lecce.