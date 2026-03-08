Napoli, ora cambia tutto: il finale di stagione si accende all’improvviso

La squadra del Napoli in campo.

La stagione del Napoli sembrava destinata ad una lotta per il quarto posto senza troppe pretese, ma potrebbe non essere così. Gli azzurri hanno conquistato sei punti nelle ultime due partite e puntano alla tripletta contro il Lecce. Nel frattempo, questa sera si giocherà il derby tra Milan e Inter: almeno una delle due perderà punti. Il finale di stagione potrebbe riaccendersi.

Conte recupera gli infortunati: si torna a sognare

Il Napoli deve continuare a guardarsi le spalle e Conte lo sa, ma il vantaggio sulle altre resta importante. Difficile ipotizzare che nessuno sbagli. Nel frattempo, però, i partenopei devono continuare a vincere e a convincere. I recuperi dei giocatori infortunati saranno fondamentali in questo senso, a partire da Lobotka e McTominay. I due centrocampisti saranno un’alternativa ai vari Anguissa, De Bruyne e Gilmour, già tornati in campo.

McTominay in campo.
Scott McTominay in campo con la maglia del Napoli prima dell’infortunio.

Il Napoli torna a sorridere, ma il calendario può fare paura

Se grinta e buone prestazioni hanno ridato fiducia alla squadra, il calendario della Serie A non sorride al Napoli. Mancano dieci giornate al termine del campionato, dunque, gli impegni difficili sono ancora diversi. Dopo Lecce e Cagliari, infatti, gli azzurri affronteranno proprio il Milan in uno scontro diretto per il secondo posto. Poi, però, ci saranno altre sfide ostiche contro Lazio, Como e Bologna. Da non sottovalutare anche le squadre impegnate nella lotta salvezza. I presupposti per un finale di stagione incandescente, però, non mancano.

