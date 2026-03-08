Napoli, Conte finalmente vede la luce: recupero lampo per un big azzurro?

Con il rientro di De Bruyne e Anguissa, l’infermeria del Napoli inizia a svuotarsi e Conte intravede la luce in fondo al tunnel. Infatti, i rientri dei due lungodegenti sono buoni segnali di speranza, considerando anche altri giocatori in procinto di recupero. Al contempo, restano da monitorare le situazioni di alcuni infortuni più pesanti, come quelli di Di Lorenzo, Neres e Rrahmani, a cui si somma un punto interrogativo sorto proprio venerdì: come sta Vergara?

La situazione dei rientri del Napoli

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione infortunati in casa Napoli. Certamente il recupero di 2 dei famosi Fab Four, vale a dire Zambo Anguissa e Kevin De Bruyne, ha allietato i tifosi del Napoli e mister Antonio Conte, che possono contare sul graduale recupero della forma di alcuni pilastri della rosa. E, nella prossima gara contro il Lecce, non è da escludere la presenza del quartetto completo: c’è prudenza, ma Lobotka e McTominay potrebbero recuperare ed essere a disposizione di Antonio Conte, dando ampia scelta a centrocampo.

La situazione dei lungodegenti azzurri

Differente, invece, la situazione che riguarda gli infortuni più gravi, precisamente di Giovanni Di Lorenzo, di Amir Rrahmani e di David Neres. Per loro, il mese di marzo è ancora prematuro in ottica rientro in squadra, ma magari aprile può regalare segnali confortanti, grazie anche al riposo concesso dalla sosta per le Nazionali. In particolare, il capitano del Napoli è il più “avanzato” nella fase di riabilitazione, tanto che punta al match del 6 aprile contro il Milan per dare il suo contributo. Altro, e ultimo, punto interrogativo su Vergara: come sta? Tutto dipende dagli esami, in programma tra domani e martedì.