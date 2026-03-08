Napoli, nasce oggi la nuova collezione AURA: costi e modalità di vendita (FOTO)

Il Napoli ha lanciato oggi una nuova inziativa molto speciale: nasce infatti AURA, una nuova linea artiginale di gioielli femminili a tinte azzurre. I prodotto sono in vendita già da oggi presso l’Official Online Store della SSC Napoli e in tutti i punti vendita fisici.

Napoli, la nuova collezione di gioielli femminili

Nasce oggi la nuova linea di gioielli femminili e prodotti aritgianali by SSC Napoli. La linea è in collaborazione con Umana, realtà nata a Napoli dall’iniziativa di cinque donne uche unisce ricerca e cura artigianale. Per lanciare la linea, il Napoli ha rilasciato una serie di foto realizzate presso l’Antico Borgo Orefici, in cui fra le protagoniste è anche presente Valentina De Laurentiis. Un progetto che quindi, come afferma il Napoli stesso, affonda le sue radici in uno sguardo femminile e in donne che trasformano la realtà in materia e simboli da indossare sulla propria pelle.

Linea AURA, tutti i prezzi

I prodotti sono in vendita già da oggi presso gli store fisici e gli store Online SSC Napoli, in un giorno speciale come la Giornata Internazionale della Donna dell’8 marzo.

I prezzi sono i seguenti