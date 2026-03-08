Napoli, già deciso il colpo dell’estate: sfida lanciata alle altre big di Serie A

Leon Goretzka è ufficialmente sul mercato: il centrocampista del Bayern Monaco, in scadenza di contratto il 30 giugno 2026, ha già comunicato al club bavarese che non rinnoverà. Le big di Serie A hanno già fiutato l’affare: Napoli in pole tra le italiane, ma Milan, Inter e Juventus restano in corsa

Napoli, Milan, Inter e Juve: concorrenza feroce per Goretzka

Goretzka ha deciso: dirà addio al Bayern dopo otto stagioni da protagonista, e lo farà a parametro zero. Il Napoli lo ha già corteggiato a gennaio, quando il centrocampo azzurro era in emergenza infortuni: per mister Conte potrebbe essere il profilo ideale per dare ulteriore esperienza e leadership a centrocampo.

Secondo ‘Sport Mediaset’, però, anche Milan e Inter hanno già mostrato interesse per Goretzka nelle scorse finestre di mercato, mentre la Juventus potrebbe rientrare in corsa. Tutto ancora in bilico, dunque, per il futuro del tedesco: solo nei prossimi mesi scopriremo la verità.