Incredibile Alisson Santos: per lui così cambia tutto! Occhio al futuro del brasiliano

Alisson Santos, arrivato al Napoli in prestito dallo Sporting Lisbona, ha impiegato davvero poco tempo per conquistare tutti: gol pesanti, giocate che fanno impazzire il Maradona e un impatto che ha sorpreso Conte. Ora, però, anche Carlo Ancelotti, CT della nazionale brasiliana, inizia a seguirlo con attenzione: possibile opportunità col Brasile per l’esterno azzurro.

Alisson Santos in Nazionale? Ancelotti potrebbe pensarci

Si apre un clamoroso scenario per Alisson Santos: l’esterno azzurro potrebbe finire nel giro dei convocati della nazionale brasiliana. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il CT dei verdeoro Ancelotti segue sempre con grande affetto le vicende azzurre e pare sia rimasto colpito dall’ascesa rapida del numero 27 ex Sporting.

Con Rodrygo infortunato, Alisson Santos si candiderebbe come opzione alternativa in extermis. Il Napoli, intanto, gongola: il brasiliano è in rampa di lancio e non solo porta punti in Serie A, ma aumenta anche il valore di mercato in vista del riscatto estivo. L’ex Sporting potrebbe diventare il prossimo gioiello della rosa, e i numeri sono tutti dalla sua parte.