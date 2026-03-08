Mercato Napoli, si riaccende la trattativa per il big della Serie A: il sogno è possibile!

Il Napoli si prepara ad un calciomercato che potrebbe essere scoppiettante anche quest’estate. Dopo l’addio di Kvaratskhelia, tanti sono stati gli esterni d’attacco dai nomi altinsonanti accostati al club, fra cui anche Mattia Zaccagni. Secondo “Il Corriere dello Sport“, l’attaccante potrebbe dire addio alla Lazio in estate e un nuovo assalto del Napoli sarebbe possibile.

Zaccagni torna in orbita Napoli? La Lazio può scaricarlo

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” disegna un’estate che potrebbe rivelarsi ricca di addii in casa Lazio. Secondo il quotidiano, fra i principali indiziati ci sarebbe anche Mattia Zaccagni, autore fin qui di un’annata non molto positiva. Il giornale conferma che il Napoli la ha cercato più volte in passato e, così, non si può escludere un nuovo assalto in estate. Il suo contratto scadrà nel 2029, ma il rendimento altalenante unito a qualche infortunio di troppo potrebbe davvero convincere la Lazio a cederlo senza troppe resistenze a fronte di un’offerta adeugata.