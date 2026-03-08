Lecce scatenato, Di Francesco avvisa gli azzurri: “Sto già con la mente a Napoli”

Archiviata la pratica Torino, ora ad attendere gli azzurri ci sarà un’altra sfida interna, contro un Lecce desideroso di uscire dal Maradona con importanti punti salvezza. Una sfida alla quale l’allenatore dei salentini già pensa, caricando un ambiente già caldo dopo il successo nella scontro diretto contro la Cremonese.

Di Francesco non si nasconde: la sua mente è proiettata a Napoli

Il Napoli ospiterà il Lecce sabato 14 marzo alle ore 18. Un match delicato per gli azzurri che vogliono aumentare il distacco dalle inseguitrici per il treno Champions, ma con i salentini, in piena lotta, non sarà per nulla facile ottenere il successo. E ad accendere già la sfida ci ha pensato proprio Eusebio Di Francesco al termine della sfida vinta contro la Cremonese. Di seguito le sue parole in conferenza stampa:

“È giusto che i ragazzi si godano il momento, ma io voglio festeggiare ad obbiettivo raggiunto. Per questo sono già con la mente a Napoli, dobbiamo mostrare la voglia di portare a casa un atteggiamento importante“.

Anche Nikola Stulic, autore del gol del raddoppio giallorosso, ha lanciato la sfida agli azzurri: