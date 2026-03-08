Ha conquistato tutti ma rischia l’addio: scelta netta da parte del Napoli

Nella vittoria del Napoli contro il Torino c’è il contributo offerto da Eljif Elmas, che è stato addirittura definito con l’appellativo di “santo” da Antonio Conte a fine gara. La situazione sul suo futuro non è ancora però chiara, essendo il calciatore in azzurro solo in prestito con diritto di riscatto. Secondo quanto riportato da “Il Mattino”, però, il club azzurro avrebbe già scelto di esercitarlo.

Elmas solo in prestito, ma il Napoli ha già deciso sul riscatto

Nell’edizione di oggi, “Il Mattino” fa il punto sul futuro di Elmas dopo la sua scintillante prestazione contro il Torino. Secondo il quotidiano, la permanenza del calciatore non è automatica, in quanto il diritto di riscatto va esercitato a fine anno. Tutto l’ambiente azzurro è però convinto dell’eccellente lavoro del macedone in questa stagione, divenuto una pedina fondamentale per Antonio Conte in virtù della sua duttilità. Gli azzurri, quindi, verseranno 15 milioni nelle casse del Lipsia per permettere al calciatore di restare ancora a lungo in azzurro, riaprendo definitivamente quindi questa sua seconda fase napoletana dopo quella fra il 2019 e il 2024.