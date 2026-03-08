Elmas non si nasconde: “Momento difficile per me”, poi che parole per Conte

Eljif Elmas ha raccontato qualcosa in relazione al suo momento personale e a quello del Napoli nella sua intervista a Radio CRC. Il calciatore, reduce dal suo primo gol stagionale nella gara contro il Torino, racconta di questa rete come una vera liberazione ed elogia con bellissime parole il lavoro dell’allenatore Antonio Conte.

Elmas ringrazia Conte: “Mi sta dando tanta fiducia”

Elmas non nasconde quanto gli mancasse il gol:

“Mi mancava tantissimo il gol. Tutti sanno quanto voglio segnare e per questo era un momento difficile per me, ma finalmente ci sono riuscito. Devo lavorare per cercare ora di segnare sempre di più. Sono contento per la rete, ma soprattutto per i tre punti”.

Il macedone spende belle parole per Antonio Conte, che dopo il match lo aveva definito addirittura con l’appellativo di “santo”:

“Ringrazio mister Conte che mi ha dato tanta fiducia e ha sempre creduto in me. Sto cercando di dare il massimo in ogni situazione ed in qualsiasi posizione del campo: faccio quello che mi chiede e spero di stare facendo bene”.

Gli elogi a Gilmour e Alisson Santos

Sui suoi tanti ruoli, Elmas racconta le differenze fra le varie posizioni ricoperte:

“Quando giochi mediano devi pensare anche a difendere di più, devi essere intelligente e non è sempre facile andare in avanti e cercare il gol. Devi più fare assist e cercare giocate per i numero 10. Non è facile quando cambi ruolo in una partita, ma mi sento bene in questo momento”.

Chiosa finale sui alcuni suoi compagni di squadra: