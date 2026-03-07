Ritorno all’origine o continuità? Conte riflette: c’entrano De Bruyne e McTominay!

In casa Napoli si sta tornando – nuovamente – a discutere su come inserire al meglio negli undici titolari, i Fab Four. De Bruyne è tornato, così come Anguissa. Gli altri due, McTominay e Lobotka, invece, sono fermi ai box. Lo scozzese, però, come affermato anche da Conte ieri al termine del match, lunedì potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo.

4-1-4-1 o sistema attuale? Conte pensa a come blindare la Champions

Il Napoli, ad inizio stagione, era tutta un’altra squadra rispetto a quella attuale. I Fab Four erano in campo, in un sistema di gioco inedito per gli azzurri: 4-1-4-1, con Lobotka vertice basso e i tre davanti a lui. Le prestazioni non erano risultate delle migliori, forse soprattutto per McTominay che era un po’ limitato offensivamente.

Ma la qualità c’era. La palla cantava grazie all’esperienza e alla tecnica dei centrocampisti di Conte. Ma ora? Ora il Napoli si trova davanti ad un bivio: tornare al sistema di gioco d’inizio stagione – quando lo scozzese e lo slovacco torneranno a disposizione, o continuare con il 3-4-2-1. Ci sono anche da considerare fattori importanti come Allison Santos e Vergara che, in caso di ritorno all’origine, potrebbero perdere minutaggio. La scelta, adesso, spetta solo al tecnico.