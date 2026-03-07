Napoli, De Bruyne ha sorpreso tutti: “Mai visto così in forma!”

Nella giornata di ieri il Napoli è tornato a prendere delle boccate d’aria. Antonio Conte ha potuto riabbracciare due dei suoi perni centrali, come Kevin De Bruyne e Frank Zambo Anguissa. Il belga, specialmente, ha sorpreso tutti per il suo impatto al match, dopo l’infortunio rimediato ad ottobre.

De Bruyne al top: l’elogio al belga

Ad accorgersi del grande impatto al match di De Bruyne ieri contro il Torino, è stato anche Francesco Montervino. L’ex capitano del Napoli è intervenuto a Canale 8 proprio sul centrocampista azzurro:

“Devo essere onesto, sono rimasto colpito dallo stato fisico di De Bruyne. Non l’abbiamo mai visto così, neppure ad inizio stagione: questo fa capire la sua professionalità. La presenza di un calciatore con tale esperienza, aiuta anche alcuni giocatori”.

Dopo aver messo i primi minuti nelle gambe, ora l’ex City si candida fortemente per tornare a giocare anche dal primo minuto. Sicuramente Conte non vorrà rischiare, ma sono arrivati segnali molto positivi.