Palladino lancia una frecciata a Conte: “C’è chi si lamenta…”

Raffaele Palladino è uscito allo scoperto dopo la partita dell’Atalanta di oggi, contro l’Udinese. Il match è terminato 2-2 e ha rallentato la corsa Champions della Dea. Il tecnico, però, ha lanciato una frecciata anche ad Antonio Conte in merito alle troppe partite giocate. Le sue parole fanno discutere.

Palladino non ci sta: le sue parole

Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio interno contro l’Udinese, Palladino ha spiegato come l’Atalanta voglia giocare tante partite:

“Siamo in lotta per tre competizioni: anche se si gioca tanto, noi non ci lamentiamo. Alla squadra piace giocare” – ha affermato Palladino.

Stoccata a Conte? Il tecnico azzurro spesso ha ribadito come le tante partite possano mettere in difficoltà la squadra, soprattutto per un tema legato agli infortuni.