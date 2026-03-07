Occhio Napoli, novità importanti su Vergara! C’è l’annuncio

Arrivano aggiornamenti importanti sul futuro in nazionale di Antonio Vergara. Il centrocampista del Napoli, uscito acciaccato nell’ultima gara di campionato, resta comunque tra i profili monitorati in vista dei prossimi impegni degli azzurri.

Vergara tra i nomi valutati per il playoff

Secondo quanto annunciato da La Repubblica, Antonio Vergara è tra i giocatori osservati dal CT Gennaro Gattuso in vista degli spareggi della Nazionale per il Mondiale americano.

Il centrocampista del Napoli, che ha lasciato il campo prematuramente nella sfida contro il Torino al Maradona, rimane comunque un papabile convocato per i playoff. Le sue prestazioni degli ultimi mesi hanno attirato, e non poco, l’attenzione dello staff azzurro.

Una possibilità, quella della sua prima convocazione in Nazionale, che potrebbe rappresentare un passo importante nella crescita del giovane talento.