Occhio Napoli, novità importanti su Vergara! C’è l’annuncio

di
Vergara in azione durante Napoli-Como

Arrivano aggiornamenti importanti sul futuro in nazionale di Antonio Vergara. Il centrocampista del Napoli, uscito acciaccato nell’ultima gara di campionato, resta comunque tra i profili monitorati in vista dei prossimi impegni degli azzurri.

Vergara tra i nomi valutati per il playoff

Secondo quanto annunciato da La Repubblica, Antonio Vergara è tra i giocatori osservati dal CT Gennaro Gattuso in vista degli spareggi della Nazionale per il Mondiale americano.

Si ferma anche Vergara.
Vergara si male contro il Torino. A rischio per il Lecce.

Il centrocampista del Napoli, che ha lasciato il campo prematuramente nella sfida contro il Torino al Maradona, rimane comunque un papabile convocato per i playoff. Le sue prestazioni degli ultimi mesi hanno attirato, e non poco, l’attenzione dello staff azzurro.

Una possibilità, quella della sua prima convocazione in Nazionale, che potrebbe rappresentare un passo importante nella crescita del giovane talento.

Gestione cookie