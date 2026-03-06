Napoli-Torino, Elmas: “Segnare una liberazione, vincere era fondamentale”

L’autore del gol del 2-0 Elmas ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo del Napoli sul Torino. Le parole.

Il primo gol stagionale.

“Per me è stato difficile, era importante segnare. Sono sempre pronto e do sempre il massimo, ma giocando dietro era difficile fare gol. Sono contento per me ma soprattutto per la vittoria della squadra“.