Napoli-Torino, Elmas: “Segnare una liberazione, vincere era fondamentale”

L’autore del gol del 2-0 Elmas ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo del Napoli sul Torino. Le parole.
Elmas a DAZN: “Era importante segnare e vincere. Sul ruolo…”
Il primo gol stagionale.
“Per me è stato difficile, era importante segnare. Sono sempre pronto e do sempre il massimo, ma giocando dietro era difficile fare gol. Sono contento per me ma soprattutto per la vittoria della squadra“.
Importanza della vittoria.
“Oggi era fondamentale vincere, dobbiamo fare un percorso che ci porti a ottenere la qualificazione alla prossima Champions League. Ora ci sono due partite prima della sosta, dobbiamo fare il massimo”.
Il ruolo.
“Ora mi sento un centrocampista giocando spesso in questo ruolo, ma tutti sanno che mi trovo meglio da trequartista o esterno. In ogni caso do sempre il massimo e faccio ciò che serve al mister“.