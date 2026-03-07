Napoli, follia durante il match della Primavera: parole durissime di Rocco e comunicato ufficiale

Momenti di forte tensione durante la sfida di Campionato Primavera tra Napoli e Sassuolo. Nel corso del match si è verificato un episodio molto grave che ha coinvolto un calciatore neroverde, Toy Tomsa e il direttore di gara, con parole dure da parte del club emiliano.

L’episodio in campo e la presa di posizione del Sassuolo

Tutto è accaduto al 62′, quando Troy Tomsa è stato espulso per proteste nei confronti dell’arbitro Maresca. Dopo il cartellino rosso, il giocatore avrebbe perso la calma tornando verso il direttore di gara, arrivando persino ad afferrarlo per la maglia.

L’episodio ha portato ad un’immediata reazione del Sassuolo, tramite un comunicato ufficiale:

“L’U.S. Sassuolo Calcio condanna con fermezza il comportamento tenuto da Troy Tomsa nei confronti del direttore di gara, il Sig. Mattia Maresca, in occasione della gara della 29ª giornata del campionato Primavera 1 tra Napoli e Sassuolo”.

E ancora:

La società ritiene che episodi di questo tipo siano inaccettabili e in totale contrasto con i valori di rispetto e correttezza che rappresentano i principi fondamentali dello sport e che il Sassuolo Calcio promuove costantemente. Il club ha già avviato le opportune valutazioni interne e provvederà ad adottare seri provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore. Il Sassuolo Calcio ribadisce inoltre il proprio impegno nel promuovere, attraverso l’attività sportiva e i numerosi progetti formativi del club, i valori educativi che devono accompagnare la crescita degli atleti e delle atlete”.

