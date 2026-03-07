LIVE PRIMAVERA – Napoli-Sassuolo 2-2 (7′ Torre, 14′ Kulla, 27′ Kulla, 42′ Gorica): termina in pari il primo tempo

46′ – Termina il primo tempo.

45′ – Concesso un minuto di recupero.

44′ – Secondo giallo tra le fila del Sassuolo: ammonito Tomsa per fallo imprudente su Raggioli.

42′ – PAREGGIO NAPOLI: Torre crossa in area, con la palla che arriva a Gorica; il 45 azzurro s’inventa un gol spettacolare, con una rovesciata che batte il portiere neroverde.

40′ – Napoli ancora vicinissimo al pari: capitan De Chiara appoggia di testa per Gorica, che a botte sicura tenta la via del gol; miracoloso l’intervento del difensore

30′ – Primo giallo anche per il Napoli; ammonito Smeraldi.

29′ – Pericolosissimo il Napoli: Caucci trova di tacco Olivieri libero in area; il destro del 97 esce di poco alla sinistra del portiere ospite.

27′ – RADDOPPIO SASSUOLO: errore di lettura difensiva degli azzurrini, che lasciano Frangella libero di servire Kulla in area di rigore; il 14 neroverde è bravo a battere Spinelli: 1-2.

20′ – La prima ammonizione del match è per il Sassuolo: ammonito Benvenuti per fallo imprudente.

13′ – PAREGGIO SASSUOLO: dagli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti, la palla arriva a Kulla, che di testa batte Spinelli. Restano dubbi sulla validità della rete: 1-1

7′ – VANTAGGIO NAPOLI: capitan De Chiara di testa trova Torre, che da lontanissimo beffa il portiere avversaria con una conclusione incredibile: 1-0.

3′ – Prima offensiva degli azzurrini: De Chiara cerca in area Gorica, il quale stacca di testa, ma il suo tentativo è largo.

1′ – Inizia il match.

Intanto ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI (3-4-2-1): Spinelli; Eletto, Gambardella, Caucci; Smeraldi, Prisco, De Chiara, Olivieri; Torre, Gorica: Raggioli

Sassuolo (4-3-3): Nyarko; Macchioni, Benvenuti, Vezzosi, Costabile; Seminari, Tomsa, Weiss; Negri, Kulla, Frangella

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale della 29ª giornata di Primavera 1 tra Napoli e Sassuolo. Azzurrini che ospitano all’Arena G.Piccolo di Cercolam i neroverdi in un match dal forte profumo di salvezza, visto il solo punto che separa le due formazioni rispettivamente al 17º e 15º posto. I ragazzi di mister Rocco cercano un successo che manca ormai dal successo interno contro il Cesena dello scorso fine gennaio. Un successo che permetterebbe sia di rialzare il morale, dopo gli ultimi cinque ko di fila, che superare proprio il Sassuolo in classifica, allontanandosi dalla zona playout.