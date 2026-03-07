Milinkovic-Savic o Meret, l’alternanza funziona? Conte finisce sotto accusa

Dopo la sfida col Torino è nata la polemica relativa alla gestione dei portieri del Napoli da parte di Antonio Conte. Secondo Antonio Corbo, editorialista per Repubblica, l’alternanza tra il portiere serbo e Meret tra i pali non starebbe dando i frutti sperati, anzi, secondo Corbo l’alternanza sta peggiorando entrambi, suggerendo come la gestione dei due estremi difensori stia suscitando dubbi e critiche da parte di giornalisti e tifosi,

Alternanza tra portieri: i rischi evidenziati da Corbo

Secondo Corbo, l’utilizzo alternato di entrambi i portieri senza una linea chiara rischia di indebolire il rendimento della retroguardia azzurra. Milinkovic-Savic e Meret faticano a trovare continuità e sicurezza, elementi fondamentali per un ruolo delicato come quello del portiere, soprattutto in un club ambizioso come il Napoli. La gestione definita “a rotazione” sembra aver creato insicurezza in un reparto che ha bisogno di punti fermi.

Conte sotto accusa

La questione è emersa con veemenza dopo la sfida di campionato contro il Torino, nonostante la vittoria. Secondo Corbo stabilire un titolare fisso potrebbe aumentare fiducia e rendimento della squadra, riducendo il rischio di errori che portano a reti avversarie. Conte è chiamato a risolvere il problema dei gol subiti dato che l’ultimo cleen sheet risale alla sfida contro il Sassuolo giocata più di due mesi fa.

L’allenatore del Napoli, quindi, dovrà trovare la quadra affinché la sua squadra mostri la solidità difensiva apprezzata la passata stagione per centrare un piazzamento tra le prime quattro squadre del campionato.