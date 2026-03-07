Lutto in casa Napoli, si è spento la sera della partita: il cordoglio del club

Ci sono storie che sembrano destinate ad essere raccontate in un certo modo. Quella di Pasquale Fiore, storico secondo portiere del Napoli, è una di queste. Dopo aver visto il suo club del cuore vincere due scudetti in tre stagioni, l’ex estremo difensore si è spento mentre la squadra di Conte conquistava tre punti contro il Torino al Maradona.

Napoli, addio a Pasquale Fiore

Non un titolare inamovibile, tutt’altro. Fiore è stato il secondo portiere del Napoli negli anni 70′ e ha collezionato solo sette presenze in sette stagioni. Ha difeso anche i pali della primavera allenata da Rosario Rivellino, che poi vinse il Torneo internazionale di Viareggio nel 1975.

Come confermato da ‘Il Mattino’, in serata è arrivato anche il messaggio di cordoglio da parte del Napoli e di Aurelio De Laurentiis: