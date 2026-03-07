Infortunio Vergara, Conte ne perde un altro: le prime impressioni dello staff medico

Il Napoli ha conquistato la sua seconda gara consecutiva, mettendo pressione a tutte le inseguitrici, e non solo. Lo scudetto è solo un sogno, ma intanto almeno una tra Milan e Inter perderà punti nello scontro diretto a San Siro. Antonio Conte sta ritrovando i suoi uomini migliori, da Lukaku a De Bruyne, passando per Anguissa. Tuttavia, l’allenatore pugliese rischia di perdere Vergara.

Torna Anguissa, ma si ferma Vergara

Frank Zambo Anguissa è tornato in campo dopo quattro mesi dall’infortunio. L’ingresso in campo del centrocampista camerunense è una notizia straordinaria, se non fosse per l’infortunio di Antonio Vergara. Tuttavia, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘Il Mattino’, lo staff azzurro non è attualmente preoccupato. Le prime impressioni, dunque, non sono negative. Solo un fastidio alla pianta del piede, una fascite, che verrà valutata giorno per giorno.

Napoli-Lecce, problemi sulla trequarti azzurra: le soluzioni per Conte

La presenza di Vergara contro il Lecce non è scontata, proprio come quella di Scott McTominay. Lo scozzese potrebbe agire da seconda punta insieme ad Alisson Santos, alle spalle di Hojlund. Le sue condizioni, però, non sono ancora delle migliori. Lo stesso vale per Kevin De Bruyne, tornato in campo ma con pochi minuti nelle gambe. Molto probabilmente sarà Elmas a fare gli straordinari in quella zona del campo, ancora una volta.