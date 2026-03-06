Napoli – Milan, data e orario della gara: scelta particolare per il big match di Serie A

La Lega Serie A ha ufficializzato le date e gli orari della trentunesima giornata di campionato. Queste interessavano particolarmente ai tifosi del Napoli essendo non solo quelle della giornata durante le festività di Pasqua, ma anche quella del big match contro il Milan. La decisione è stata quella di fissare questa gara a lunedì 6 aprile alle ore 20.45.

Napoli – Milan in campo a Pasquetta

Si giocherà quindi nella sera di Pasquetta il big match fra Napoli e Milan. La sfida dello Stadio Diego Armando Maradona avrà luogo lunedì 6 aprile alle ore 20.45. Si tratterà sicuramente di un crocevia fondamentale per i destini azzurri, essendo questa una partita che si rivelerà sicuramente decisiva per la lotta ad un posto nella prossima Champions League.