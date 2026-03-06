Napoli-McTominay, svolta improvvisa sul futuro: può accadere nei prossimi giorni

Manca sempre meno alla gara di questa sera contro il Torino. Partita alla quale mancherà ancora una volta Scott McTominay, alle prese con l’infiammazione al gluteo. Il centrocampista scozzese, in scadenza nel 2028, è pronto per discutere il rinnovo con gli azzurri: agenti attesi a breve in città.

Napoli, McTominay pronto a rinnovare: i dettagli

Scott McTominay è fuori dalla partita contro il Genova di inizio febbraio, il dolore continua a non dargli tregua in allenamento. Inutile forzare con un rush finale di campionato davanti e, ovviamente, un Mondiale storico da disputare con la sua Scozia.

Il fuoriclasse ex Manchester United ha il contratto in scadenza nel 2028, ma la dirigenza azzurra vuole blindarlo per evitare qualsiasi tipo di tentazione estera. Scott ha sempre dichiarato di trovarsi benissimo all’ombra del Vesuvio, dove ha trovato la sua miglior stagione da calciatore.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, difatti, gli agenti dello scozzese sono attesi in città nelle prossime settimane per cominciare a trattare il prolungamento del contratto. Il matrimonio tra McTominay e Napoli è pronto a continuare, facendo felici tutti i tifosi azzurri.