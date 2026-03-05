Napoli-Torino, l’azzurro ha stregato Conte: sarà di nuovo titolare

Alisson Santos ha conquistato spazio a suon di prestazioni positive: è attesa la sua presenza dal 1′ nell’XI del Napoli scelto da Antonio Conte anche in occasione della sfida di domani contro il Torino. Si tratterebbe della terza titolarità consecutiva, a conferma dell’ottimo impatto avuto in queste prime uscite con la maglia azzurra. Al contempo, si rivedrà quasi con certezza Gilmour titolare e ci sarà conferma per Matteo Politano sulla corsia di destra. Nuova presenza, invece, in difesa, dove è atteso Olivera da braccetto e non Beukema sulla destra.

Alisson ancora titolare in Napoli-Torino?

Come segnalato dalle probabili formazioni di Sky Sport, il Napoli di Conte potrebbe presentarsi contro il Torino con una trequarti ancora confermata, composta dalla coppia formata da Antonio Vergara e Alisson Santos. Per il brasiliano, arrivato a gennaio dallo Sporting Lisbona, si tratterebbe della terza presenza consecutiva da titolare, a testimonianza dell’ottimo impatto avuto e della completa fiducia da parte dell’allenatore a partire dal match contro la Roma, deciso da un suo gol nel finale.

I cambi di Conte verso Napoli-Torino

Se per Alisson Santos è prevista una conferma, Conte proporrà vari cambi di formazione rispetto all’ultima pessima uscita del Napoli a Verona: in porta si aspetta Milinkovic-Savic, in difesa potrebbe presentarsi Mathias Olivera e non Beukema da braccetto, mentre a centrocampo vi sarà sicuramente Billy Gilmour, praticamente certo della titolarità a causa dell’infortunio di Lobotka.