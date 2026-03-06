Napoli, McTominay preoccupa più del previsto: altro che rientro, ecco i tempi di recupero

Scott McTominay non ce la farà nemmeno per la delicata sfida casalinga di stasera contro il Torino: l’infiammazione al gluteo che lo tormenta da inizio febbraio non è passata e Antonio Conte deve fare ancora a meno di uno dei suoi uomini chiave. Ma la vera paura, ora, è per il match di domenica contro il Lecce: lo scozzese rischia di non rientrare in tempo per la trasferta.

McTominay ancora out: le ultime da Castel Volturno

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, McTominay continua ad accusare il problema al gluteo, nato durante la trasferta di Genova a inizio febbraio. Lo staff medico azzurro è prudente, anche perché con il Mondiale che si avvicina correre rischi sarebbe un peccato in primis per lo scozzese.

La sensazione è che il recupero stia procedendo, ma non velocissimo: Conte, che già deve gestire un centrocampo falcidiato da assenze e rotazioni forzate, spera di averlo a Lecce, ma i segnali sono solo parzialmente positivi.

Lecce a rischio: fiducia sì, ma con prudenza

C’è fiducia di poterlo rivedere già convocato per Napoli-Lecce? Si, McTominay sta lavorando per rientrare il prima possibile, consapevole che il suo contributo è indispensabile in un momento in cui il Napoli cerca continuità e punti pesanti in campionato. Se dovesse saltare anche la gara contro i salentini, Conte perderebbe un tassello fondamentale per un altro match delicato.

Lo staff partenopeo, però, spera in un recupero lampo. McTominay cambierebbe volto alla squadra, ma guai a forzare i tempi: con il Mondiale alle porte, sarebbe ingiusto nei confronti dell’ex United fargli rischiare ricadute.