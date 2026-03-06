Napoli, la Juventus piomba sull’azzurro: l’ha chiesto Spalletti

Le grandi squadra di Serie A iniziano a programmare la prossima stagione, sempre con un occhio di riguardo alla prossima sessione estiva di calciomercato. Il Napoli farà sicuramente qualche cambiamento tra gli uomini in rosa come giusto che sia, ma la Juventus fa sul serio per il top azzurro: Spalletti ha chiesto Lobotka.

Napoli, Juve su Lobotka: i dettagli

Luciano Spalletti sembra detsinato a creare un suo progetto sulla panchina bianconera, e il suo primo pensiero in fase di calciomercato è sicuramente quello di un regista, fondamentale nei suoi dettami tattici. Nella sua vincente avventura a Napoli, proprio Lobotka era il faro del suo centrocampo.

Carlo Alvino, noto giornalista, su Radio CRC ha parlato proprio di questa possibile occassione di mercato con la Juventus e della richiesta fatta dal tecnico di Certaldo. Di seguito le sue parole: