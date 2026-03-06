ESCLUSIVA – Napoli, Lucca già fuori rosa al Nottingham? La verità dietro la scelta degli inglesi

Lorenzo Lucca continua a vivere un momento complicato al Nottingham Forest. L’attaccante di proprietà del Napoli, in prestito in Premier, ha saltato anche la sfida contro il Manchester City ed è rimasto fuori dai convocati per la seconda partita consecutiva dopo quella con il Brighton. Da chiarire, però, che non è fuori rosa: è a Roma per controlli medici, a causa del fastidio alla caviglia che l’ha costretto a fermarsi.

Lucca, nessuna esclusione dalla rosa: l’attaccante è a Roma

Nella gara di Conference League della settimana scorsa contro il Wolverhampton, Lucca è stato sostituito all’intervallo dopo un primo tempo abbastanza difficile. Da quel momento, sono partite le voci di una possibile esclusione per motivi non legati alla forma fisica.

L’ex Udinese, però, è in Italia proprio per sottoporsi a una visita di controllo approfondita e accelerare il recupero. Smentita a tutti gli effetti, dunque, l’idea di un’esclusione tecnica dalla rosa del Nottingham Forest: si tratta solo di un infortunio alla caviglia, che non è stato ancora smaltito e potrebbe tormentare ancora per un po’ l’attaccante.