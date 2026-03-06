Napoli, clamoroso retroscena di Vergara: “Via a gennaio…”

Antonio Vergara è sicuramente una delle note più liete di questa stagione azzurra. La squadra di Antonio Conte ha dovuto fare i conti con una quantità enorme di infortunati, anche e sopratutto di lunga durata, dove il talento campano è riuscito a cogliere l’occasione per mettersi in mostra. Il suo retroscena spiega a 360° quello che è successo: avete sentito?
Napoli, Vergara racconta.”Successo qualcosa di imprevedibile”
Il Napoli si prepara per la sfida di questa sera contro il Torino, e uno dei grandi protagonisti di questa gara sarà senza dubbio Antonio Vergara. Il classe 2003 è riuscito a prendersi la scena in questa complicata stagione per gli azzurri, che in mezzo alla miriade di infortuni hanno lanciato con successo Vergara.
Proprio nell’ultima sessione di calciomercato, Vergara sarebbe potuto partire in prestito. Il calciatore campano ha raccontato questo retroscena che sottolinea la sua tenacia. Di seguito le sue dichiarazioni a Il Corriere della Sera:
“É successo qualcosa di imprevedibile, ma io mi sono fatto trovare pronto! Non mi da fastidio che si dica che io abbia debuttato grazie agli infortuni, ho avuto tenacia e costanza: mi allenavo con dei campioni. Sapevo di avere la stima del mister dall’estate, Conte mi ha dato un insegnamento prezioso:’Ogni cosa ha il suo tempo, nessuno ti regala nulla’. Mi ha fatto i complimenti solo una volta!”
“Mi ha detto bravo solo dopo la vittoria contro il Genova. Alveo giocato male, ma il rigore ci ha fatto vincere, e mister Conte vuole sempre vincere”