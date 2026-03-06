Napoli 2-0 sul Torino, il raddoppio è di Elmas: prima gol stagionale per il macedone

Il Napoli raddoppia contro il Torino e lo fa con il primo gol stagionale di Elmas. Dopo il gol nel primo tempo di Alisson Santos, arriva il raddoppio di Elmas per il momentaneo 2-0 allo Stadio Diego Armando Maradona.
Napoli-Torino 2-0: arriva finalmente il primo gol di Elmas
Un gol cercato, voluto e desiderato da mesi quello di Elmas. Lo stesso macedone, nel pre-partita ai microfoni di DAZN, ha raccontato la sua tristezza di non esser ancora riuscito a segnare il primo gol stagionale nonostante le sue medie di gol nelle passate stagioni.
Detto fatto, con la girata su assist di testa di Politano arriva il raddoppio del Napoli e il primo gol stagionale di Elmas.