Napoli-Torino, Elmas prima del match: “Importante riavere Anguissa e De Bruyne!”

Elmas ha parlato prima della partita ai microfoni di DAZN. Le sue dichiarazioni a pochi minuti dal fischio d’inizio di Napoli-Torino.
Napoli-Torino, Elmas: “Non so quanto giocheranno. Il gol? Mi manca”
Anguissa e De Bruyne.
“Sono due grandi giocatori ed è importante riaverli. Non sappiamo se giocheranno, ma sono giocatori veri e importanti per la squadra”.
Il gol.
“Mi manca segnare. So quanto è dura quando non segni, non sono un mediano e voglio fare gol. In passato ho fatto tanti gol, ma anche se non li faccio va bene, è importante eseguire ciò che vuole il mister. Anche lui si aspetta qualche gol, ma è importante che il Napoli vinca“.