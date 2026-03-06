Napoli-Torino, Elmas prima del match: “Importante riavere Anguissa e De Bruyne!”

Elmas ha parlato prima della partita ai microfoni di DAZN. Le sue dichiarazioni a pochi minuti dal fischio d’inizio di Napoli-Torino.

Anguissa e De Bruyne.

“Sono due grandi giocatori ed è importante riaverli. Non sappiamo se giocheranno , ma sono giocatori veri e importanti per la squadra”.

Il gol.

“Mi manca segnare. So quanto è dura quando non segni, non sono un mediano e voglio fare gol. In passato ho fatto tanti gol, ma anche se non li faccio va bene, è importante eseguire ciò che vuole il mister. Anche lui si aspetta qualche gol, ma è importante che il Napoli vinca“.