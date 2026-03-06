Mercato Napoli, la mossa è spiazzante: in bilico il grande acquisto

Fra i tanti calciatori trattati dal Napoli negli ultimi mesi, c’è anche Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma è nel mirino degli azzurri sin dal mercato di gennaio dello scorso anno, tornando in orbita azzurra anche nel corso di questa stagione. Quest’estate potrebbe essere quella buona per un assalto più deciso vista il suo contratto in scadenza a giugno con i giallorossi, ma nelle ultime ore sono in netta risalita le possibilità di rinnovo per lui.
Pellegrini pensa al rinnovo: niente Napoli a zero?
Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Lorenzo Pellegrini avrebbe aperto alla possibilità di rinnovare il suo contratto con la Roma con abbassamento dell’ingaggio. Il giocatore vorrebbe un triennale, ma servirà un maxi decurtamento per convincere la Roma: il giocatore infatti dovrà passare dagli attuali 4.5 milioni a stagione a circa 3 miloni.
Il calciatore, però, starebbe valutando molto seriamente questa possibilità in virtù del suo amore per i colori giallorossi. Con buona pace del Napoli, che era fra i club più interessati in caso di addio a costo zero.