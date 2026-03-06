Futuro Conte, che retroscena: il Napoli ha già scelto il suo sostituto

Il Napoli mantiene altissima la concentrazione su una stagione che ha ancora un grande obiettivo in ballo come la qualificazione in Champions League. Le chiacchiere sul futuro di Conte, si sa, attraggono comunque l’attenzione nonostante la grande importanza degli obiettivi ancora da conquistare sul campo. Secondo Nicolò Schira, il Napoli avrebbe già messo le mani avanti nel caso in cui l’allenatore scelga clamorosamente di dire addio: il suo sostituto sarebbe Vincenzo Italiano.

Italiano al posto di Conte?

In un articolo su Tuttosport, Schira spiega come Italiano potrebbe essere davvero il primo nome per la panchina del Napoli qualora Conte dovesse lasciare a fine stagione. Decisiva è infatti la grande stima del presidente De Laurentiis nei suoi confronti. Un nuovo assalto a fine stagione, in caso di addio di Conte, sarebbe quindi molto probabile. Sarà da vedere cosa sceglierebbe l’attuale allenatore del Bologna nel caso in cui l’assalto dovesse farsi concreto: per lui c’è anche il gradimento del Milan, che lo ha a sua volta designato come papbile successore di Allegri in caso di addio.

Il retroscena: poteva già finire due volte sulla panchina del Napoli

Il suo nome è stato accostato a più riprese alla panchina del Napoli, già dal 2021. Prima di scegliere Spalletti, infatti, De Laurentiis aveva pensato anche a lui (all’epoca allenatore dello Spezia) dopo che era rimasto impressionato dalla partita vinta dalla sua squadra al Maradona. Non se ne fece nulla, ma le chiacchiere tornarono vive nel 2023, dopo l’addio dello stesso Spalletti. Italiano allenava la Fiorentina e scelse, alla fine, di restare a Firenze dopo la cocente delusione in finale di Conference, nonostante fosse praticamente il primo nome nella lista azzurra. Chissà se la prossima estate non possa quindi essere quella buona per l’approdo in azzurro.