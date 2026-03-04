Clamoroso Lucca, non c’è pace e situazione in bilico: altra batosta dal Nottingham!

Lorenzo Lucca continua ad essere al centro dell’attenzione per via del suo rendimento negativo, anche in maglia Nottingham. Il centravanti di proprietà del Napoli, è volato in Inghilterra durante la sessione invernale di calciomercato per cercare di rimettersi in careggiata: cosa, però, non successa. Non a caso, è arrivata un’altra batosta dal club inglese.
Lucca ancora out dai convocati: è la seconda volta
Arrivato dall’Udinese per circa 35 milioni di euro complessivi, Lorenzo Lucca non è riuscito a brillare con la maglia del Napoli. Per questo motivo, a gennaio, è volato in direzione Nottingham per cercare un riscatto. Il club inglese, però, non sembra affatto felice del suo rendimento.
Dopo l’esclusione dai titolari nei giorni scorsi contro il Brighton, il centravanti italiano non è stato preso in considerazione neanche per la sfida contro il Manchester City. Infatti, non compare nella distinta per la sfida di questa sera. Un futuro che ormai sembra scritto: ritorno in azzurro a fine stagione, per poi cercare una nuova sistemazione.