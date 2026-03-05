Napoli, Politano sempre di più nella storia azzurra: contro il Torino un nuovo record

A settembre ha rinnovato il proprio contratto fino al 2028, prolungando la sua storia d’amore con i colori azzurri. Una storia pronta a diventare ancora più bella, con un nuovo record messo nel mirino. Potrebbe avvenire contro il Torino, qualora Matteo Politano dovesse mettere piede in campo.

Politano da record: domani dovrebbe partire titolare, ma gli basta giocare un minuto

Altri due anni con addosso questa maglia sono tanti, e ulteriori record possono essere infranti. Quello di domani intanto è legato alle presenze con il Napoli in tutte le competizioni. L’esterno italiano al momento occupa la 17esima posizione con 267, che possono diventare 268 contro il Torino, raggiungendo Carlo Buscaglia al 16esimo posto.

Numeri incredibili per un calciatore che ha sposato a pieno la causa azzurra, vincendo con il Napoli due Scudetti, una Coppa Italia e un’altrettanta Supercoppa. Un’avventura straordinaria, con la posizione di questa particolare classifica, che potrebbe cambiare ulteriormente da qui fino a fine stagione, qualora le dovesse giocare tutte: l’obiettivo ora è la 13esima posizione occupata da una bandiera assoluta come Paolo Cannavaro, fermo a 278 presenze.