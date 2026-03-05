Napoli, ma De Bruyne giocherà contro il Torino? Il suo medico fa chiarezza

È tornato ad allenarsi con la squadra dopo un’assenza di 4 mesi. Un rientro tra i convocati sempre più vicino, con il Torino messo nel mirino. La sua presenza al Maradona dovrebbe essere certa, almeno per la panchina. Resta da chiarire il discorso arruolabilità. E a far luce su tutto ci ha pensato il medico che lo ha operato, Lieven Maesschalck.

“Le condizioni di Kevin? Vi svelo come sta”, le parole nette del medico belga

Un ritorno in campo sempre più vicino. Contro il Torino ci sarà, ma non dal primo minuto. E le possibilità di vederlo giocare almeno qualche minuto aumentano sempre di più, come dichiarato stesso dal dottore che lo ha operato. Di seguito le sue parole al emittente belga VTM Nieuws: