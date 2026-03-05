Napoli, novità in arrivo per i tifosi: l’annuncio del club

Novità in arrivo per tutti i tifosi del Napoli. I capi della collezione utilizzata dallo staff tecnico e dai giocatori azzurri durante i viaggi e nelle occasioni formali legate alle gare ufficiali di questa stagione saranno adesso disponibili per l’acquisto. Un modo per permettere ai sostenitori di emulare lo stile della squadra, aggiungendo capi unici al proprio guardaroba e rafforzando il legame con il club.

Napoli, disponibili i capi Emporio Armani della linea Formal Wear nello store di Piazza San Domenico

Da oggi, presso lo store ufficiale SSC Napoli di Piazza San Domenico, saranno disponibili i capi Emporio Armani della linea Formal Wear. I tifosi potranno acquistare shirt, polo, pullover, backpack, beanie hat, beauty case e bomber jacket utilizzati dallo staff tecnico e dai giocatori azzurri durante i viaggi e nelle occasioni formali legate alle gare ufficiali della stagione.

Napoli, continua la collaborazione con Emporio Armani

Questa iniziativa rafforza ulteriormente la collaborazione tra il Napoli ed un marchio italiano importante come Emporio Armani, iniziata nella stagione 2021/2022. I capi sono già disponibili per l’acquisto, con i tifosi che avranno la possibilità di sentirsi ancora più vicini alla squadra.