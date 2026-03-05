Napoli, Anguissa pronto al rientro e non solo: che notizia per Conte!

Il Napoli si prepara alla sfida contro il Torino e c’è finalmente la speranza di poter contare nuovamente (anche se non direttamente contro i granata) su giocatori che sono stati fermi ai box nelle scorse settimane. Anguissa e De Bruyne sono ormai pronti a mettersi nuovamente a disposizione di Antonio Conte, con i tempi necessari che evidentemente li vedranno gradualmente tornare a disposizione dell’allenatore.

Napoli, per Anguissa rientro e… rinnovo!

Nel caso di Anguissa, poi, non è soltanto il rientro in campo un tema sul quale l’attenzione si è posta in questo ore. Il centrocampista azzurro ha lavorato assiduamente per tornare in campo, ma c’è anche il lavoro degli agenti per il rinnovo del suo contratto.

Ne ha parlato proprio nell’edizione odierna Il Mattino: gli agenti del giocatore sono attesi in città, servirà sedersi al tavolo e discutere di quello che sarà il futuro di Anguissa. La buona notizia è che le parti sono pronte a trattare, c’è una visione comune che tutti vogliono seguire per tenere Anguissa a Napoli.