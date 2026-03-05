De Bruyne-Anguissa, la decisione di Conte in vista di Napoli-Torino

Il Napoli si prepara all’importante sfida contro il Torino, match che potrebbe dire molto di quello che sarà il prosieguo della stagione per gli azzurri. Se è vero che Conte ha avuto qualche buon segnale dall’infermeria, è anche vero che i forfait di McTominay e Lobotka non sono di sicuro notizie incoraggianti.

Napoli, decisione finale per Anguissa e De Bruyne

Ci sono poi due giocatori, Frank Anguissa e Kevin De Bruyne, che in questi giorni hanno fatto passi avanti davvero importanti per il rientro in campo. Eppure, il momento di rivederli sul rettangolo di gioco, dal primo minuti. Lo conferma oggi Il Corriere del Mezzogiorno: “Stanno lavorando in gruppo e i segnali vanno spediti verso il rientro di entrambi tra i convocati”.