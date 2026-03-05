Napoli, la situazione McTominay non è più così gestibile: cosa sta succedendo

Si è arreso dopo 46 minuti e il gol del momentaneo 2-1 contro il Genoa. Da lì in poi solo tribuna, con quattro partite saltate tra Coppa Italia e campionato. Eppure si pensava potesse essere un infortunio “gestibile” da quanto raccontato da Conte e lo stesso McTominay. E invece la situazione del 8 azzurro non è proprio di lieve entità.

“È diventato insopportabile”, la rivelazione shock sullo scozzese

Un’assenza che sta pesando e lo si è visto nelle due sconfitte, un pareggio e una sola vittoria ottenuta contro Como, Roma, Atalanta e Verona. Manca al centrocampo azzurro e mancherà anche contro il Torino nell’anticipo di venerdì 6 marzo. Un infortunio che sembrava, appunto, controllabile e che invece lascia ancora tanti punti interrogati.

Una tendinite per niente gestibile e che sta diventando addirittura insopportabile, secondo quanto raccolto da Il Mattino. Infatti, nell’edizione odierna del quotidiano, si legge di un dolore passato da sopportabile a un qualcosa che proprio non si riesce a gestire. I tempi di recupero restano ancora un mistero, nella speranza possa tornare gestibile e disponibile per Conte nel match del 14 marzo contro il Lecce.