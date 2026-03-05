Napoli, il futuro di Conte è ancora da chiarire: a fine anno incontro con De Laurentiis

Domani ci sarà il Torino sulla strada del Napoli che porta alla Champions. Una qualificazione in Champions che mai come quest’anno potrà giocare un ruolo chiave per il futuro di Antonio Conte. Un futuro ancora incerto, con un incontro previsto a fine anno con il presidente De Laurentiis per parlare dell’eventuale prossima stagione.

“Conte resta? Vi svelo tutto”, Pedullà parla chiaro

E a fare luce su tutta la situazione ci ha pensato l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà tramite il proprio profilo Youtube. Ci sarà un incontro tra Conte e ADL, con diversi temi sul piatto per capire se continuare o meno quest’avventura insieme, nonostante il tecnico azzurro abbia ancora un anno di contratto. Di seguito le sue parole:

“Cosa si diranno? Al momento Conte ha ancora un anno di contratto. Sul mercato non si possono chiedere operazioni da 40-50 milioni e questo glielo dirà De Laurentiis. Incontro il presidente vorrà fare il conto degli infortunati. Vorrà una spiegazione dopo i tanti soldi investi e la lotta solo per il quarto posto“.

E su cosa chiederà Conte: