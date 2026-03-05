C’è futuro per Hojlund al Napoli? L’annuncio di Fabrizio Romano

Rasmus Hojlund è stato uno dei pochi davvero soddisfacenti del calciomercato in entrata del Napoli di questa stagione. Sono tanti i colpi bocciati o rinviati: Lucca, Lang, Marianucci, Beukema, Elmas mentre il giudizio rimane piuttosto positivo su giocatori come Milinkovic-Savic, Gutierrez e lo stesso attaccante danese. Certo è che, se il rendimento è positivo, è impossibile lasciarsi scappare un calciatore così centrale come Rasmus: il riscatto non pare essere minimamente in dubbio, indipendentemente dall’avverarsi delle condizioni dell’obbligo.

Riscatto praticamente sicuro per Hojlund: il punto di Romano

L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha fatto approfonditamente il punto sulla situazione di Rasmus Hojlund: l’attaccante danese è al Napoli in prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo all’ufficialità della qualificazione alla prossima edizione della Champions League. L’esborso economico per acquisirlo a titolo definitivo sarebbe piuttosto significativo: 44 milioni di euro. A quanto pare, però, questa cifra verrà versata indipendentemente dalla classifica dei ragazzi di Conte.

Il rendimento stagionale di Hojlund

Prima di parlare di qualsiasi numero in concreto, che potrebbe apparentemente ingannare dinanzi a un bottino buono ma non superlativo, c’è da fare una premessa: Hojlund ha giocato da titolare in praticamente ogni partita di tutte e 3 le competizioni, con un Lucca mai totalmente integrato e un Lukaku appena rientrato dal lunghissimo infortunio e non ancora in piena condizione. Stanchezza più lavoro sporco senza palla e spalle alla porta: in questa stagione il danese è un baluardo imprescindibile. Nel complesso i numeri dicono 34 gare con 13 gol e 4 assist all’attivo. Rendimento che, tutto sommato, è tutt’altro che negativo.