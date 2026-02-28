Hojlund dopo Verona-Napoli: “Sono stanchissimo!” poi parla del giocare con Lukaku

Rasmus Hojlund ha parlato a DAZN dopo Verona-Napoli. Le sue parole.
Hojlund rivela: “Sono stanchissimo, contento per Lukaku. Giocare con lui? Vi dico che…”
Sulla sua partita.
“Sono stanchissimo, ho giocato anche in un ruolo diverso dal solito. Contento per la vittoria, ma potevamo giocare meglio”.
Su Lukaku.
“Abbiamo provato a giocare insieme un po’ contro il Giugliano nel test in settimana. Sono davvero contento per lui, tutti siamo contenti per lui. Spero che potremo giocare di più assieme. Lui il pivot? Sceglierà il mister”.
“Imparo da Romelu”.
“Imparo ogni giorno da lui, è molto bravo nel proteggere palla. Vorrei segnare quanto lui in carriera”.