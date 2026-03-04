Stadio Maradona, svelato tutto il piano per Euro 2032: cosa prevederà il restyling

Napoli non vuole rimanere da spettatore in vista degli Europei 2032 che si svolgeranno tra Italia e Turchia. Motivo per il quale il Comune ha presentato la documentazione tecnica per candidare lo Stadio Maradona come sede della torneo continentale. Previsto un ampio restyling in vista della manifestazione, come riportato dal Corriere dello Sport.

Napoli si candida a Euro 2032: restyling in vista per lo Stadio Maradona

Il Comune di Napoli ha ufficialmente presentato in data 2 marzo i documenti per la candidatura dello Stadio Maradona tra le sedi di Euro 2032. Una notizia che lascia ben sperare per il futuro dell’impianto di Fuorigrotta, che punta ora a un restyling in modo da tale da poter stare al passo con gli standard moderni del calcio europeo.

L’obiettivo del progetto è quello di eliminare la pista d’atletica così da rendere più vicine le tribune al campo di gioco, innovare aree hospitality e skybox e rendere l’impianto più sostenibile e funzionale. La conferma dell’invio e la ricezione degli atti è giunta da Edoardo Cosenza, assessore alle Infrastrutture.

La lista delle 5 città ospitanti di Euro 2032 verrà svelata dalla Uefa ad ottobre; intanto Napoli si porta avanti, non solo per la manifestazione, ma anche per fare in modo che la città possa vantare di uno stadio moderno e ancora più funzionale.