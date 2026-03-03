Annuncio Stadio Maradona: le parole di Manfredi, occhio alla deadline

In casa Napoli continua a tenere banco il tema inerente allo Stadio. Ancora da trovare un’intesa tra Comune e club, ma intanto il Sindaco della città campana porta avanti il suo progetto. Il primo cittadino, difatti, ha parlato del progetto di restyling del Maradona: ecco tutte le novità e la deadline.

Napoli, tutto verso Euro 2032: i dettagli

Non è un segreto che Aurelio De Laurentiis voglia costruire un nuovo impianto e non sia favorevole ad un rifacimento del Maradona. Il Sindaco Gaetano Manfredi, però, porta avanti il progetto del Comune di restyling dell’attuale casa del Napoli. Queste le sue parole:

“Presenteremo il progetto di riqualificazione dello stadio indipendentemente dagli Europei che per noi rappresentano comunque un obiettivo importante. Il Maradona è lo stadio della città e ci sarà un restyling sia per il calcio che per gli altri eventi. Poi, eventuali altre proposte le ascolteremo”

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, il Comune nella giornata di oggi ha allegato il cronoprogramma aggiornato delle progettualità previste per lo stadio. L’intero dossier verrà recapitato alla UEFA il prossimo 31 luglio, che poi deciderà le cinque città italiane presenti agli europei il prossimo 10 ottobre.

Passi in avanti, dunque, per il restyling del Maradona con il Comune che porta avanti il suo progetto, aspettando magari un’intesa con il presidente De Laurentiis. Sono attesi ulteriori sviluppi nelle prossime settimane, ma la data del 31 luglio è da cerchiare in rosso in merito al progetto completo del rifacimento dell’attuale impianto di Fuorigrotta.