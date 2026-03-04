Rientro De Bruyne, ecco cosa filtra e quando potrà rientrare in campo

Il ritorno di Kevin De Bruyne è uno dei temi centrali in queste ore in casa Napoli. Il belga è tornato all’ombra del Vesuvio nelle scorse settimane, ha cominciato a lavorare con il gruppo e la speranza di Antonio Conte è quella di averlo a disposizione nel minor tempo possibile. Già col Torino, secondo molti, De Bruyne potrebbe effettivamente tornare tra i convocati.

Rientro De Bruyne, quando lo rivedremo in campo? La situazione

Il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulla situazione, lasciando intendere che per De Bruyne non manca molto per il rientro in campo ma, al tempo stesso, servirà grande prudenza. Il giocatore belga è stato fermo per diversi tempo, allinearsi con i compagni non sarà così immediato.