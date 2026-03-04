Napoli – Torino, D’Aversa avvisa gli azzurri: “Vogliamo vincere!”

Venerdì sera andrà in scena Napoli-Torino, con gli azzurri vogliosi di dare continuità alla vittoria di Verona per continuare a proteggere la qualificazione in Champions League. Antonio Conte sembra aver quasi recuperato le sue pedine fondamentali, come Anguissa e De Bruyne, con Lobotka invece che non recupererà. Roberto D’Aversa, allenatore dei granata, ha lanciato un messaggio sulla sfida.

D’Aversa lancia un messaggio a Conte: le sue parole

Roberto D’Aversa, allenatore del Torino, ha voluto lanciare un messaggio al Napoli e ad Antonio Conte sulla partita di venerdì. I due sono molto amici ma, soprattutto, sono legati da un punto di vista familiare. Il tecnico azzurro, infatti, è il padrino della figlia dell’ex Parma:

“Il mio rapporto con Conte? Non c’entra ed è scorretto parlarne. In campo scenderanno due club con 11 scudetti: si vuole vincere! Il Napoli è diverso rispetto alla Lazio sfidata settimana scorsa. Gli azzurri ti aggrediscono forte” – ha detto l’allenatore in conferenza stampa.

Con il suo arrivo il Torino sembra aver cambiato subito volto e ritmo, come si è potuto osservare nella gara vinto per 2-0 contro la Lazio. Il Napoli è avvisato: non sarà una passeggiata. D’Aversa si affiderà – molto probabilmente – al tandem composto da due ex: Simeone e Zapata.